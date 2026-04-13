Трамп удалил пост с картинкой, на которой представил себя в образе целителя

Президент США Дональд Трамп в понедельник выложил на своей странице в соцсети Truth Social пост с картинкой, на которой он предстал в образе целителя, а спустя несколько часов удалил, сообщает РИА Новости .

Изображение, которое привлекало внимание общественности, сгенерировано искусственным интеллектом. В кадре Трамп был изображен в светлой одежде с красной накидкой.

Он возлагал руку, из которой излучался свет, на лежащего на больничной койке человека. Вокруг Трампа на картинке были изображены военный, медработник, женщина в молитвенной позе и т. д. Также на заднем фоне можно было заметить американский флаг, Статую Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлов.

Президент США опубликовал данный пост примерно в 4.50 мск. Но уже по состоянию на 18.50 мск он был удален.

