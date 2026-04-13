К Пасхе из Подмосковья направили около 30 т помощи в зону СВО

Свыше 30 т помощи направила подмосковная «Единая Россия» к Пасхе в зону спецоперации. В состав грузов вошли маскировочные сети, автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, одежда, обувь и продукты питания, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Из Балашихи в преддверии Пасхи единороссы передали около 22 тонн груза на Луганское, Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. Также председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с партийцами навестил бойцов, проходящих реабилитацию госпитале Бурденко, и поздравил их с Пасхой.

«Традиционно „Единая Россия“ поздравляет со Светлой Пасхой — депутаты в своих округах передают пасхальные куличи детям, оставшимся без попечения родителей, участникам спецоперации и их семьям. Пасха — это семейный праздник, несущий много добра, любви и света. И важно, чтобы те, кто особенно нуждается во внимании, почувствовали в этот день тепло и заботу», — отметил Игорь Брынцалов.

В Орехово-Зуеве единороссы подготовили пасхальные грузы для защитников на Харьковском и Сватово-Купянском направлении. Почти 5 тонн помощи: автомобиль, запчасти, генераторы, тепловизионные прицелы, медикаменты, инструменты и материалы для обустройства блиндажей. Зарайские партийцы передали в зону СВО коптеры, генераторы, пауэрбанки, средства связи, медикаменты, бронированный УАЗ 452 и куличи от местного хлебокомбината. Воскресенские единороссы в состав гуманитарного груза, кроме прочего, включили сухие пайки, одежду и средства личной гигиены.

В Пушкинском округе собрали бытовую химию и антисептические средства. Депутат местного Совета депутатов от «Единой России» Дмитрий Кульков подчеркнул, что поддержка бойцов в округе — не разовая акция, а ежедневная системная работа.

«За каждой отправкой стоят люди, которым небезразлична судьба страны и тех, кто сегодня ее защищает. Спасибо всем, кто участвует в сборе помощи. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы наши военнослужащие чувствовали эту поддержку и знали, что у них надежный тыл», — сказал Дмитрий Кульков.

Всего с начала спецоперации военным, а также жителям новых и приграничных регионов подмосковные партийцы передали более 18 тысяч тонн грузов. Только за март этого года было собрано около 300 тонн помощи.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи фронту в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.