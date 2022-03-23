РИАМО - 23 мар. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что министерство не стало обсуждать с Японией заключение мирного договора, так как страна заняла откровенно недружественную позицию по отношению к РФ.

Ранее МИД России заявил об отказе от переговоров с Японией по вопросам мирного договора и прекращения безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова.



«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны», – рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в таких условиях и при таком подходе руководства Японии нет возможности говорить о выработке соответствующих документов.

Захарова уточнила, что Япония сделала несколько недопустимых заявлений, а еще провела целый ряд мероприятий недружественного к РФ характера. Так, речь идет о введении экономических санкций.

Ситуация на Украине оказалась в центре внимания японского правительства с февраля, при этом между этими странами нет общей границы, добавила официальный представитель МИД России.