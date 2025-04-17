Около 2 тыс знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья

В конце марта специалисты «Мосавтодора» приступили к обустройству 10 тысяч знаков направления поворота (шевронов) на региональных дорогах Московской области. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для повышения безопасности автомобилистов дорожники уже обустроили порядка 2 тысяч шевронов больше чем на 100 участках региональных дорог в 10 округах. Наибольший объем работ специалисты Мосавтодора провели в Дмитровском, Талдомском и Павлово-Посадском округах. До конца года установим еще порядка 8 тысяч шевронов на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Дмитровском округе смонтировали больше 660 знаков на 30 участках дорог, в том числе на подъезде к деревне Иванцево, между селом Ильинское и поселком Подосинки, на участке от трассы А-108 до села Якоть, а также на участке, соединяющий деревню Новоселки с деревней Тараканово в г. о. Солнечногорск.

В Павлово-Посадском округе обустроили шевроны на 20 участках региональных дорог, в том числе вблизи деревни Часовня и в районе деревни Пестово, а в Талдомском — на 11 участках дороги между деревнями Храброво и Домославка, а также вблизи деревни Волкуша.

Работы по установке знаков направления поворота в Московской области продолжаются — всего их обустроят на порядка 500 участках дорог.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.