Общеобластной субботник пройдет в Химках 19 апреля

19 апреля в Химках пройдет общеобластной субботник. В городе будут организованы 7 точек для уборки. Центральной площадкой субботника станет лесополоса у железнодорожной станции «Левобережная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Старых Химок приведут в порядок территорию Химкинского лесопарка у стадиона «Новатор» и набережную «Васко да Гама». В Подрезково субботник пройдет вблизи дома № 8 на улице Жаринова, жители деревни БрЕхово будут убираться в лесном массиве микрорайона Школьный. Кроме того, весеннюю уборку проведут на набережной реки Клязьма вблизи деревни Шемякино и в пойме реки Сходня на улице 7-й Гвардейской дивизии.

Химчане смогут объединить усилия, чтобы сделать город чище и уютнее. Весь необходимый инвентарь для уборки участникам субботника выдадут на месте. Присоединиться к масштабной весенней уборке могут все желающие.

Наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне города.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.