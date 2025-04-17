Жители Петербурга начнут получать Единый платежный документ до конца года

В Едином информационно-расчетном центре Петербурга (ЕИРЦ СПб) рассказали, что до конца 2025 года все жители города начнут получать Единый платежный документ (ЕПД), сообщает газета «Петербурсгкий дневник» .

«Единый платежный документ уже введен во всех районах Петербурга. Все жители города, чьи дома обслуживаются жилкомсервисами, получают его. Но остаются частные управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые ранее обслуживал ВЦКП (Вычислительный центр коллективного пользования — ред.) или они печатали квитанции самостоятельно. Сейчас с ними активно ведется работа по „миграции“ в Единый платежный документ», — отметили в ЕИРЦ СПб.

В организации уточнили, что в настоящее время только около 105 тыс. абонентов получают «розовые» квитанции.

Стоит напомнить, что в составе ЕПД объединены почти все коммунальные услуги: электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение, коммунальное обслуживание, взносы на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов, а также сервисы телекоммуникационных компаний и других поставщиков.

Каждый пользователь получает счет, сформированный с учетом потребляемых им услуг. Ранее горожане получали отдельные платежные документы почти по каждой услуге.

Кроме того, теперь любой клиент может получить консультацию по любой услуге, включенной в ЕПД, в любом центре обслуживания, независимо от места жительства или регистрации.

На данный момент Единый информационно-расчетный центр города ежемесячно выпускает более 2,7 млн бумажных счетов, не учитывая электронные версии. При этом расходы на печать квитанций не ложатся на плечи жителей, поскольку их покрывают ресурсоснабжающие и управляющие организации.