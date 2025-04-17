Жители Петербурга начнут получать Единый платежный документ до конца года
В Едином информационно-расчетном центре Петербурга (ЕИРЦ СПб) рассказали, что до конца 2025 года все жители города начнут получать Единый платежный документ (ЕПД), сообщает газета «Петербурсгкий дневник».
«Единый платежный документ уже введен во всех районах Петербурга. Все жители города, чьи дома обслуживаются жилкомсервисами, получают его. Но остаются частные управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые ранее обслуживал ВЦКП (Вычислительный центр коллективного пользования — ред.) или они печатали квитанции самостоятельно. Сейчас с ними активно ведется работа по „миграции“ в Единый платежный документ», — отметили в ЕИРЦ СПб.
В организации уточнили, что в настоящее время только около 105 тыс. абонентов получают «розовые» квитанции.
Стоит напомнить, что в составе ЕПД объединены почти все коммунальные услуги: электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение, коммунальное обслуживание, взносы на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов, а также сервисы телекоммуникационных компаний и других поставщиков.
Каждый пользователь получает счет, сформированный с учетом потребляемых им услуг. Ранее горожане получали отдельные платежные документы почти по каждой услуге.
Кроме того, теперь любой клиент может получить консультацию по любой услуге, включенной в ЕПД, в любом центре обслуживания, независимо от места жительства или регистрации.
На данный момент Единый информационно-расчетный центр города ежемесячно выпускает более 2,7 млн бумажных счетов, не учитывая электронные версии. При этом расходы на печать квитанций не ложатся на плечи жителей, поскольку их покрывают ресурсоснабжающие и управляющие организации.