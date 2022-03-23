РИАМО - 23 мар. По итогам прошлого года, в столице сократилось число убийств, грабежей и угонов, совершенных иностранными гражданами, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

«Сократилось количество совершенных иностранными гражданами таких преступлений, как убийство - на 9%, разбои - на 26%, грабежи - на 22%, кража автомобилей - на 53%», - рассказал Баранов в ходе отчета о работе ведомства в 2021 году на заседании Мосгордумы.

По словам Баранова, по материалам полиции, суды приняли более 12 тыс. решений о выдворении за пределы РФ иностранных граждан. 272 тыс. иностранцев сняты с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки.

Баранов отметил, что в 2021 году полиция выявила 11 тыс. случаев незаконного осуществления трудовой деятельности и более 13 тыс. фактов привлечения иностранцев к работе без необходимых разрешений.