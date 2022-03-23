РИАМО - 23 мар. По итогам прошлого года, в столице сократилось число убийств, грабежей и угонов, совершенных иностранными гражданами, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.
По словам Баранова, по материалам полиции, суды приняли более 12 тыс. решений о выдворении за пределы РФ иностранных граждан. 272 тыс. иностранцев сняты с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки.
Баранов отметил, что в 2021 году полиция выявила 11 тыс. случаев незаконного осуществления трудовой деятельности и более 13 тыс. фактов привлечения иностранцев к работе без необходимых разрешений.
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