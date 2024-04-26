В Коломне утвердили предмет охраны Дома Ильиных

Улица Зайцева была названа так в 1945 году в честь летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, Василия Александровича Зайцева, который родился в Коломенском уезде, а после окончания Великой Отечественной войны жил и работал в Коломне.

Дом № 6, расположенный на красной линии улицы Зайцева, судя по архитектурно-стилистическим и типологическим признакам, был построен в середине XIX века. По сведениям местных жителей, в предреволюционные годы он принадлежал купцам Ильиным.

Во время капитального ремонта в середине 1970-х годов интерьер дома был полностью перепланирован: на дворовом фасаде была возведена кирпичная двухэтажная пристройка вместо деревянной, в это же время была выполнена закладка дверного проема лавки, располагавшейся в северной части здания на первом этаже. Сейчас Дом Ильиных, наряду с соседними зданиями, образует сплошной фронт сохранившейся уличной застройки Коломны, характерной для середины XIX в.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.