РИАМО - 23 мар. В Москве начался прием заявок предпринимателей на получение грантов для открытия новых точек быстрого питания в городе. Бизнесмены, открывающие заведения общепита и создающие новые рабочие места в столице, смогут получить от городского правительства грант на сумму от 1 до 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Общий объем городских бюджетных средств, выделенных на гранты для открытия новых точек быстрого питания, составляет 500 млн рублей. Программа финансовой поддержки развития сетей городского общепита была разработана по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Подать документы можно, начиная с сегодняшнего дня. Прием заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание в городе новых рабочих мест», — рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что основным видом деятельности предпринимателей, подающих заявку, должен быть один из перечисленных в приказе кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Размер выделяемого гранта будет зависеть от размера открываемой точки питания. За открытие точки площадью от 10 до 25 квадратных метров предусмотрен грант в 1 млн рублей, за точку от 25 до 50 квадратных метров – грант в 1,5 млн рублей, за точку от 50 до 100 квадратных метров – 2 млн рублей. Размер гранта за открытие заведения общепита площадью от 100 квадратных метров составит 2,5 млн рублей.

Точки общепита, открытие которых поддерживается грантами, должны работать в среднем ценовом сегменте. Претендентами на финансовую поддержку от правительства смогут стать юридические лица и ИП, зарегистрированные минимум за год до подачи заявки.

Документы на предоставление гранта необходимо предоставлять в бумажном виде в ГБУ «Малый бизнес Москвы» с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и по пятницам с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, дом №3.