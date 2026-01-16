Эпичный подрыв логова украинских диверсантов сняли с дрона

Появилось видео уничтожения диверсантов ВСУ в 100 м от Белгородской области

Российская разведка опубликовала видео эпичного уничтожения логова украинских диверсантов. Враг засел в частном доме в 100 м от границы с Белгородской областью, сообщает SHOT .

Боевики вели обстрелы населенных пунктов России, забаррикадировавшись в доме в селе Иваши. Когда бойцы затопили печь и начали ходить по двору, их вычислили российские военные. Также на территории была замечена площадка для взлета FPV-дронов.

На опубликованных кадрах можно увидеть тот самый дом, а также одного из боевиков. Затем ВС РФ нанесли мощный удар. Из дома идет белый дым. Пункт управления БПЛА уничтожен, погибли до трех украинских военнослужащих.

Ранее российские Воздушно-космические силы ликвидировали переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново на территории Харьковской области Украины. Она активно использовалась бойцами противника для переброски техники, войск и грузов.

