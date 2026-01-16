С осадком или без? Как выбрать качественное растительное масло

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в эфире радио Sputnik объяснил, как правильно выбирать и хранить растительное масло, а также развеял мифы о подделках.

Растительное масло практически не подделывают, так как экономической выгоды в этом нет. По его словам, стоимость различных видов масел примерно одинакова, поэтому подделывать их не имеет смысла.

Эксперт порекомендовал отдавать предпочтение продукции известных крупных брендов, которые следят за своей репутацией. Он также посоветовал обращать внимание на условия хранения масла в магазине — оно должно находиться в прохладном и затемненном месте. После покупки масло следует хранить дома аналогично, а после вскрытия — в дверце холодильника.

Мальцев отметил, что осадок в нерафинированном масле — это нормальное явление, связанное с особенностями очистки. В рафинированном дезодорированном масле осадка быть не должно. Для сбалансированного питания эксперт рекомендует использовать разные виды масел: нерафинированные — для салатов, рафинированные — для термической обработки, а для фритюра — высокоолеиновое подсолнечное масло, устойчивое к многократному нагреву.

