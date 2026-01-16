ИИ выявил более 40 тысяч нарушений уличной торговли в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году нейросеть с помощью системы «Безопасный регион» обнаружила свыше 40 тысяч случаев несанкционированной уличной торговли в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области искусственный интеллект активно используется для борьбы с незаконной уличной торговлей. В 2025 году нейросеть выявила более 40 тысяч нарушений, используя более 6,5 тысячи камер системы «Безопасный регион».

Камеры установлены возле железнодорожных станций, переходов, торговых центров, магазинов, парковок и во дворах. Искусственный интеллект круглосуточно отслеживает появление нелегальных торговых точек и автоматически формирует задачи на устранение выявленных нарушений.

Внедрение этой технологии способствует поддержанию порядка и чистоты на улицах, обеспечивает безопасность покупателей и создает равные условия для предпринимателей. Ознакомиться с ИИ-практиками региона и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион».

Развитие и внедрение искусственного интеллекта соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.