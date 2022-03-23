РИАМО - 23 мар. Сильного половодья в Центральной части России текущей весной не ожидается, однако подтопления прогнозируются в ряде городских округов Подмосковья, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что в Московской области не ожидается сильного подтопления территорий.
«Однако вероятность подтопления велика в предместьях таких городов, как Серпухов, Коломна, Кашира, а также в Озерах, Воскресенске, Луховицах и Одинцове», – добавил Вильфанд.
Синоптик отметил, что места, где ожидаются подтопления, можно посмотреть на сайте Гидрометцентра. Важно, что глубина промерзания почвы составляет всего 5-10 см.
«Резкого стока талого снега не прогнозируется. Другая ситуация на севере европейской России, на Волге. Непростая ситуация ожидается на Дальнем Востоке», – заключил метеоролог.
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