РИАМО - 23 мар. Сильного половодья в Центральной части России текущей весной не ожидается, однако подтопления прогнозируются в ряде городских округов Подмосковья, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Много приходилось слышать о половодье в центре европейской России. <...> В центре, на юге и западе европейской части России прогнозируется слабое половодье», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Московской области не ожидается сильного подтопления территорий.

«Однако вероятность подтопления велика в предместьях таких городов, как Серпухов, Коломна, Кашира, а также в Озерах, Воскресенске, Луховицах и Одинцове», – добавил Вильфанд.

Синоптик отметил, что места, где ожидаются подтопления, можно посмотреть на сайте Гидрометцентра. Важно, что глубина промерзания почвы составляет всего 5-10 см.

«Резкого стока талого снега не прогнозируется. Другая ситуация на севере европейской России, на Волге. Непростая ситуация ожидается на Дальнем Востоке», – заключил метеоролог.