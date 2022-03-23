РИАМО - 23 мар. Комфортная погода, которая наблюдается в Подмосковье и столице на этой неделе, испортится в выходные, ожидаются осадки, ветер и понижение температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет <...> 6-8 градусов, даже ночью будет около 0. Но будет облачно, ожидаются заметные осадки в виде мокрого снега и дождя, будет ветрено. Ощущения комфорта не будет», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что 27 марта ожидается заметное понижение температуры.

«Зато сейчас красивая погода в Европейской части России. Солнечные лучи уже насыщенные, световой день уже 12 часов. А воздух чистый. Очень мало молекул водяного пара, энергию этих солнечных лучей можно ощутить, солнечные лучи не рассеиваются. Отражаясь от снега, часть энергии теряется, но это вполне содержательная энергия. Создается эффект потрясающей прозрачности. Если несколько часов постоять на солнце, обгореть невозможно, а загореть реально», - добавил синоптик.

По его словам, на сегодняшний день в Московской области температура выше, чем в Краснодарском крае.

«Это действительно удивительно, весной редко такое бывает. <...> Хорошие условия для сельхозпродукции и для человека. Нужно наслаждаться такой ситуации. Так как хорошо известно, что счастье долгое не бывает», - заключил Вильфанд.