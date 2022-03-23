РИАМО - 23 мар. В Западном округе Москвы появятся два жилых квартала «СберСити». Их проект согласовала Москомархитектура, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории «Рублево-Архангельское» будет сформирована среда с современными архитектурными решениями и продуманной инфраструктурой.

«В кварталах формируется комфортная для восприятия среда: высота домов варьируется от четырех до десяти этажей, на уровне пешеходов будут располагаться коммерческие помещения – магазины, салоны, аптеки и так далее. Выразительность фасадам придает облицовка клинкерным кирпичом нескольких оттенков бежевого», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Такое решение поспособствует формированию положительного настроения у местных жителей.

Проект включает кварталы В11 и В12. Площадь застройки составит около 39 тыс. кв. м. Подземная парковка будет размещена под домами.

Архитектурную концепцию проекта разработало бюро Marco Casamonti & Partners, а проектировщиком выступило ООО «Маркс Инжиниринг».

Между четырьмя корпусами будут обустроены дворы. Там установят уличное освещение, спортивные и детские площадки, разобьют пешеходные дорожки, откроют зоны отдыха и станцию для зарядки электромобилей.

Кроме того, будет проработан проект ландшафтного озеленения. Планируется высадить декоративные породы деревьев и кустарников, обустроить газоны и цветники. Как заявляют авторы проекта, вырубка уже существующих там многолетних растений исключена.

Проект комплексного развития территории «Рублево-Архангельское» будет реализован на берегу Москвы-реки. В него входят жилые и офисные кварталы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, парки, спортивные площадки, веломаршруты и зоны отдыха. В будущем здесь появится метро.