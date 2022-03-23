РИАМО - 23 мар. Специалисты завершили проведение первого этапа капитального ремонта в приемном отделении хирургического корпуса Одинцовской областной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках первого этапа были проведены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети и подведены медицинские газы.

«Важно, чтобы проведение работ не отражалось на качестве оказания медицинской помощи. На время ремонта приемное отделение в хирургическом корпусе Одинцовской больницы не прекращает принимать пациентов, поскольку работы ведутся поэтапно», – заявила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Кроме того, для отделения была закуплена новая медицинская мебель.

Сейчас строители начали ремонт второй части приемного отделения. Завершение работ запланировано на лето 2022 года.