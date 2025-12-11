Вред организму: почему подростков стоит оградить от спиртного на Новый год

Врач Головчанская указала на опасность алкоголя для подростков в Новый год

Как правило, встреча Нового года в России проходит за накрытым столом, где есть в том числе алкоголь. Традиционный формат празднования может нести опасность для определенной категории людей — подростков, поскольку родители могут снизить контроль за их поведением, сообщила РИАМО гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По словам специалиста, переедания и алкоголь могут сильно навредить здоровью растущего человека, поэтому матерям и отцам даже в праздники следует быть внимательными по отношению к своим детям.

«В целом, сама возрастная категория подростков — это группа риска. В этот период происходит физическое, поведенческое и нейробиологическое созревание. Особенности поведения в этом возрасте обусловлены эволюционными механизмами, позволяющими предкам проживать на более удаленной территории, независимо от родителей, позволяя обеспечивать генетическое разнообразие последующих поколений. В этот период они испытывают повышенную чувствительность к вознаграждению, находятся в поиске ощущений, для них характерны импульсивность и сниженный самоконтроль, что способствует более активному участию в рискованном поведении, включая начало употребления алкоголя», — рассказала гастроэнтеролог.

Врач отметила, что реакция на алкоголь подростков отличается от реакции взрослых, у них имеется повышенная чувствительность к приятным сторонам спиртосодержащих напитков и пониженная — к его отталкивающим эффектам, что может способствовать запоям, характерным для этой возрастной группы, а также повышает риск развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя, в более позднем возрасте.

Иные последствия употребления алкоголя подростками

Области мозга, отвечающие за сложные познавательные процессы, достигают полной зрелости лишь к взрослому возрасту. В связи с этим употребление алкоголя в подростковом периоде, особенно уязвимом для развития, может вызывать ухудшение памяти и когнитивных способностей. Это происходит из-за изменений в структуре нервных клеток, что также может спровоцировать тревожное состояние и повышенную восприимчивость к этанолу.

Помимо негативного воздействия на нервную систему, спиртные напитки способны вызывать заболевания печени, падение репродуктивной функции, увеличение кровяного давления и повысить вероятность появления различных онкологических заболеваний.

Ввиду калорийности алкоголя его потребление нередко приводит к увеличению массы тела.

К чему приводит переедание?

Переедание часто приводит к нежелательным реакциям пищеварительной системы. Наиболее частыми проявлениями являются симптомы кислотного рефлюкса: ощущение жжения за грудиной, возвращение содержимого желудка в пищевод, дискомфорт во рту, сухой кашель и осиплость голоса.

Нарушение баланса питания, характеризующееся преобладанием определенных видов продуктов в ущерб другим, способно спровоцировать диарею или, наоборот, запор. Вздутие живота также может быть одним из последствий. Кроме того, в подобных ситуациях увеличивается риск развития нарушений пищевого поведения.

