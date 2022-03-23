РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Собственники помещений в 58 домах городского округа Мытищи выбрали способ формирования фонда капремонта на специальном счете, сообщается на сайте администрации горокруга.

Представитель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству муниципалитета Ольга Комарицына отметила, что специальный счет в качестве способа формирования фонда капитального ремонта предпочтительно выбирать жителям новостроек или домов, в которых не требуется проводить дорогостоящие работы в ближайшее время (например, замену лифтового оборудования).

Если собственники помещений в МКД выбрали специальный счет в качестве способа формирования фонда капремонта, то на общем собрании они должны определить размер ежемесячного взноса на ремонт (сумма такого взноса не может быть меньше, чем минимальный размер взноса на капремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ) владельца специального счета; кредитную организацию, в которой будет открыт спецсчет.

Льготы на оплату взносов на капитальный ремонт МКД имеют: пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, – скидка 50% от общей суммы; 80-летние жители освобождены от взносов полностью; граждане с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 1 и 2 групп) – скидка 50%, если они являются собственниками квартиры. Льгота действует только в том случае, если они проживают одни.