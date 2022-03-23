РИАМО - 23 мар. ФГАО «Московский политехнический университет» исполнило требования подмосковного Минэкологии и устранило экологические нарушения на принадлежащем ему участке в поселке Тучково в Рузском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Учебному заведению принадлежит земельный участок в поселке Тучково, на котором ведется хозяйственная деятельность. При осмотре участка наши сотрудники выявили навалы отходов и многочисленные разливы горюче-смазочных материалов. По итогам расследования на вуз был наложен штраф в сумме более 100 тыс. рублей и выдано соответствующее представление», - рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Согласно отчету университета о проделанных работах, свалку на участке в Тучкове ликвидировали, а пропитанные мазутом отходы вывезли для утилизации на специализированное предприятие.

Ранее за аналогичное нарушение в поселке Тучково была наказана компания «Рузское подворье». Минэкологии выиграло судебный процесс о возмещении ущерба, нанесенного землям, в размере 2,7 млн рублей. Нарушители дважды пытались опротестовать решение, но безуспешно.