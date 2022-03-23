РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Проектно-сметную документацию на строительство лыжероллерной трассы в лесопарке «Дубровицкий лес» Подольска начали разрабатывать в текущем году, затем приступят к строительству, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

22 марта Дмитрий Жариков совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, депутатами горсовета Юрием Стрелковым и Алексеем Старчаком, заместителями и руководителями структурных подразделений администрации округа работали в Дубровицах. На прием с жалобами, вопросами и предложениями обратились порядка 100 человек.

«Волнующей темой, поднятой жителями в ходе работы выездной администрации, стал вопрос обустройства будущей лыжероллерной трассы в лесопарке «Дубровицкий лес». Безусловно, это знаковый для всех подольчан объект. Поэтому в текущем году мы начали разработку проектно-сметной документации, далее приступим к строительству», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Также жителей территориального отдела «Дубровицы» интересовали вопросы капремонта МКД, асфальтирования и обустройства тротуаров, народных троп, благоустройства территорий и многое другое.

Жариков отметил, что обращения граждан не останутся без внимания. Вопросы, требующие тщательной проработки, глава округа взял на контроль.