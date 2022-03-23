РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Жительницам подмосковного Красногорска на занятии «Школы матерей» 24 марта расскажут, как ухаживать за грудью в период кормления ребенка и не допустить застоя молока, сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

В 12:00 в женской консультации Красногорской горбольницы №1 пройдет занятие в «Школе матерей».

Занятие проведет акушер-гинеколог Елена Бахрех. Темы: послеродовой период, уход за грудью и кормление дома, как не допустить лактостаза, контрацепция после родов.

Мероприятие пройдет в конференц-зале на 3-ем этаже женской консультации. Адрес: Красногорск, ул. Карбышева, д. 2А.

Принять участие в занятиях можно бесплатно и без предварительной записи.