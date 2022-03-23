РИАМО - 23 мар. За поездку от аэропорта до гостиницы на Садовнической набережной в Москве таксист взял с пассажирки 12 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Женщина прилетела из Якутска в Москву. В аэропорту она поймала такси. Водитель довез ее до гостиницы в центре города и показал стоимость поездки на счетчике - 1205 рублей.

Пассажирка решила оплатить картой. Она приложила ее к терминалу, произвела оплату и вышла из машины. Через некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета за поездку было списано 12 050 рублей.

По данному факту начата проверка.