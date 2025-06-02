Белый дом: Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский президент Дональд Трамп открыт для возможной встречи с главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС .

«Президент заявил, что открыт для этого (трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским — ред.), если до этого дойдет», — ответила Ливитт на соответствующий вопрос журналистов.

Она подчеркнула, что при этом Трамп хочет, чтобы российский и украинский лидеры или стороны сели вместе за стол переговоров для урегулирования конфликта. В понедельник это произошло в Стамбуле по призыву президента США.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины, отметив, что оценку встрече двух стран в Стамбуле даст Дональд Трамп.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Ранее был опубликован полный текст меморандума Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта.