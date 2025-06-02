Более 35 тыс предложений по развитию страны поступило на форум «Сильные идеи»

Общество

На форум «Сильные идеи для нового времени» подали более 35 тыс. предложений по развитию страны. Сбор инициатив завершился 1 июня, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Наибольшее число предложений поступило в социальном направлении (50% идей). Среди них лидируют проекты по привитию здорового образа жизни, а также новейшие технологии в социальной сфере. Значительное внимание уделено поддержке семьи и молодежи: развитию готовности к семейной жизни, возрождению сел и деревень, увеличению рождаемости, поддержке многодетных семей и участников СВО с их родственниками.

Сбор инициатив на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, завершился 1 июня. На крауд-платформу  идея.росконгресс.рф  подали более 35 тыс. решений, число зарегистрированных пользователей платформы — почти 600 тыс. человек.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растет — участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет», —  заявил глава организационного комитета форума — замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

На втором месте по популярности в 2025 году стала Национальная предпринимательская инициатива (6,1 тыс. идей), на третьем — Национальная экологическая и климатическая инициатива (3,7 тыс.). Также популярны темы экономического развития, инноваций, творческих инициатив и кадровой политики.

Самые сильные идеи, отправленные на форум, представят руководству страны 15–17 июля на финальном мероприятии в Москве. Всего эксперты отберут топ-100 проектов.