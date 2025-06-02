Более 35 тыс предложений по развитию страны поступило на форум «Сильные идеи»

На форум «Сильные идеи для нового времени» подали более 35 тыс. предложений по развитию страны. Сбор инициатив завершился 1 июня, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Наибольшее число предложений поступило в социальном направлении (50% идей). Среди них лидируют проекты по привитию здорового образа жизни, а также новейшие технологии в социальной сфере. Значительное внимание уделено поддержке семьи и молодежи: развитию готовности к семейной жизни, возрождению сел и деревень, увеличению рождаемости, поддержке многодетных семей и участников СВО с их родственниками.

Сбор инициатив на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, завершился 1 июня. На крауд-платформу идея.росконгресс.рф подали более 35 тыс. решений, число зарегистрированных пользователей платформы — почти 600 тыс. человек.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растет — участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет», — заявил глава организационного комитета форума — замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

На втором месте по популярности в 2025 году стала Национальная предпринимательская инициатива (6,1 тыс. идей), на третьем — Национальная экологическая и климатическая инициатива (3,7 тыс.). Также популярны темы экономического развития, инноваций, творческих инициатив и кадровой политики.

Самые сильные идеи, отправленные на форум, представят руководству страны 15–17 июля на финальном мероприятии в Москве. Всего эксперты отберут топ-100 проектов.