Ровер против пассажира: доставщик не дал использовать себя в качестве лавочки

Робот-доставщик сбросил с себя наездника с бутылкой в руке

Инцидент произошел у бизнес-центра «Белая площадь» возле станции метро «Белорусская». Мужчина с бутылкой пива, видимо, решил, что автономный доставщик — отличная замена скамейке, и устроился на нем сверху. Однако ровер, обычно мирно курсирующий по тротуарам, на этот раз не стал терпеть фамильярности.

Вместо покорного ожидания аппарат резко дернулся, начал вилять из стороны в сторону и в итоге эффектно сбросил пассажира на асфальт. Очевидцы сравнили сцену с родео — только вместо быка тут выступал обиженный робот.

Похоже, даже у машин есть предел терпения, когда дело касается неожиданных «поездок».

Ранее злоумышленники в Москве пытались украсть у робота-доставщика заказ.