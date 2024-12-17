«112»: В Москве произошла первая кража у робота-доставщика «Яндекс»

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У робота-доставщика «Яндекс» в Москве украли заказ

У робота-доставщика «Яндекс» в Москве украли заказ, полиция ищет злоумышленников, сообщает Telegram-канал «112» .

Робот-курьер вез заказ на Смоленский бульвар, но был перехвачен неизвестными на Тверской улице.

Сотрудники сервиса нашли свой аппарат, он был взломан, содержимое похитили.

Полиция приступила к поиску злоумышленников, указано в публикации.

Ранее робот столкнулся с автомобилем в Москве, в ДТП никто не пострадал.