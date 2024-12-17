«112»: В Москве произошла первая кража у робота-доставщика «Яндекс»
У робота-доставщика «Яндекс» в Москве украли заказ
У робота-доставщика «Яндекс» в Москве украли заказ, полиция ищет злоумышленников, сообщает Telegram-канал «112».
Робот-курьер вез заказ на Смоленский бульвар, но был перехвачен неизвестными на Тверской улице.
Сотрудники сервиса нашли свой аппарат, он был взломан, содержимое похитили.
Полиция приступила к поиску злоумышленников, указано в публикации.
Ранее робот столкнулся с автомобилем в Москве, в ДТП никто не пострадал.