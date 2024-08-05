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В Москве автомобиль столкнулся с роботом-курьером «Яндекса»

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием робота-курьера компании «Яндекс». В результате аварии пострадавших нет, сообщает «Подъем» .

Авария произошла в понедельник днем на Зубовском бульваре. Робот-доставщик двигался по пешеходному переходу по правилам дорожного движения. Во время завершения переезда его задел автомобиль Kia Rio.

В компании отметили, что в результате инцидента пострадавших нет, робот-курьер отделался незначительными повреждениями. Ежедневно роботы-доставщики безопасно проезжают свыше 1 тыс. пешеходных переходов.

При этом пользователи Сети с иронией назвали ДТП с участием робота и автомобиля столкновением старой и новой эпох, а таже предложили доставщику вызвать «скорую механическую помощь».

Ранее в Москве пьяный мужчина швырнул робота-доставщика и попал на видео. Теперь хулиганом занимается правоохранительные органы.