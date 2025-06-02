Ребенок умер во время тихого часа в детском саду в Новгородской области

Воспитанник скончался во время тихого часа в одном из детских садов в Новгородской области. По факту смерти ребенка 2018 года рождения проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в детсаду № 2 в городе Боровичи.

Предварительно установлено, что в понедельник воспитанник умер во время тихого часа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели воспитанника детсада. Кроме того, ведомство даст оценку деятельности учреждения дошкольного образования.