Сын экс-замглавы СБУ, связанного с отравлением Ющенко, скрывается в Москве

Молодой человек больше месяца не возвращает арендованную Toyota Camry, взятую напрокат в апреле на неделю. Сначала он откладывал возврат под разными предлогами, затем в течение месяца исправно платил за продление аренды, но после требования владельца вернуть автомобиль пропал.

Ярослав Сацюк — бывший футболист, игравший за донецкий «Олимпик» и студенческую сборную Украины. Его отец, Владимир Сацюк, в 2004 году занимал пост замглавы СБУ и оказался в центре скандала: 5 сентября на его даче ужинал кандидат в президенты Виктор Ющенко, а через пять дней был госпитализирован с тяжелейшим отравлением диоксином. Ющенко прямо обвинил Сацюка в организации покушения, но тот отрицал причастность.

Впоследствии экс-силовика лишили звания генерал-майора, после чего он уехал в Россию.