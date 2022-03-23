РИАМО - 23 мар. Генеральная прокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Соответствующее письмо Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил Генсеку МАП Хану Мораалу. В нем Краснов напомнил, что Россия на протяжении 25 лет членства в ассоциации «всегда придерживалась универсальных юридических ценностей в обеспечении прав и свобод человека». Однако сегодня «мир столкнулся с новой реальностью».

«Впервые со времен Второй мировой войны она (реальность - ред.) обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением», – сказал Краснов.

Генпрокурор России также подчеркнул, что проявления ксенофобии и расизма «культивируются при молчании со стороны ассоциации». Краснов также обвинил МАП в двойных стандартах в оценке юридических фактов.

«Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП», – резюмировал Краснов.

Международная ассоциация прокуроров является единственной в мире организацией прокуроров. Ассоциация была создана в 1995 году и в настоящее время в ней состоят более 183 организационных членов из более чем 177 стран мира, а также порядка 1,9 тыс. индивидуальных членов.