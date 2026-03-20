В рамках Подольской школьной лиги продолжаются соревнования по волейболу

18 марта на базе спортивного комплекса «Труд» («Спорт-Сервис») состоялись игры 1/8 финала Подольской школьной лиги по волейболу. За право выхода в «Финал четырех» боролись 16 сильнейших команд, отобранных по итогам регулярного сезона, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Матч прошел отлично, без особых проблем, несмотря на то, что это стадия одной восьмой финала. В прошлом сезоне мы одержали победу в Подольской школьной лиге и заняли третье место в Единой школьной лиге», — поделился учащийся 10 класса Гимназии имени Подольских курсантов Иван Шабловский.

По результатам турнирного дня победителями своих матчей стали Гимназия имени Подольских курсантов, школа имени Героя РФ А. Г. Монетова, Лицей № 5, гимназия № 7, школа № 30 и школа «Бородино».

Финальные игры соревнований состоятся 30 марта в Универсальном спортивном центре «Юность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.