Психолог Акимова заявила, что сменить профессию можно в любом возрасте

Психолог-профориентолог молодежного центра «Тепло» Ирина Акимова рассказала, что все больше людей задумываются о смене профессии и обращаются за карьерными консультациями. Сделать это возможно практически в любом возрасте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам специалиста, раньше профориентация была ориентирована в основном на школьников, однако сегодня за консультациями приходят и взрослые. Быстрые изменения на рынке труда усилили интерес к выбору и пересмотру карьерного пути.

«Поменять профессию реально практически в любом возрасте, все зависит от вас», — рассказала Ирина Акимова.

Она уточнила, что многое определяется жизненными обстоятельствами и готовностью постепенно двигаться к цели. Сейчас доступны программы переподготовки и краткосрочные курсы.

Акимова использует тестирование как вспомогательный инструмент. По ее словам, опросники на интересы и тип личности помогают выявить важные особенности, однако без профессиональной интерпретации их результаты ограничены.

Специалист также отметила, что в профориентации усилилось внимание к «софт скилс» — умению общаться, справляться со стрессом и решать конфликты. Кроме того, применяется ценностный подход, когда выбор сферы соотносят с личными ориентирами человека.

Если возникает ощущение нереализованности, важно оценить собственные достижения и условия работы. Проблема может быть связана не с профессией, а с конкретным местом или коллективом.

