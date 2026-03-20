В России хотят ввести подписку на аренду автомобиля Vesta

19 марта «АвтоВАЗ» сообщил любопытную новость — в ближайшее время россияне смогут брать автомобиль Vesta по подписке. Транспортное средство можно будет арендовать на длительный срок с ежемесячной оплатой на пользование без ограничений, об этом сообщил автор Telegram-канала «Самородов Про Автобизнес» Артем Самородов.

«43 990 рублей в месяц или менее 1,5 тыс. рублей в день, и ты за рулем современного, красивого и статусного автомобиля», — написал Самародов.

При этом автор публикации отметил, что пока не до конца ясна история с маркетинговой ценой. Есть вероятность, что рекламировать услугу могут за одну сумму, а на практике окажется дороже, так как могут входить какие-то дополнительные условия. Подробностей на этот счет пока нет.

Самародов предположил, что дилеры, вероятно, встретили эту новость с особым энтузиазмом. Автомобиль марки Vesta и так лидирует по снижению продаж, а теперь появился еще один аргумент не торопиться с ее покупкой.

