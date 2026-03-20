Юрист Князев призвал подавать в суд за «семена-фантомы»

Россияне, купившие на маркетплейсах семена «малинно-клубничных деревьев» и других несуществующих сортов, могут добиться возврата средств. Уголовной ответственности в таких случаях нет, однако речь идет об обмане потребителя.

«Уголовного преступления здесь нет, но есть обман потребителя. Если потребитель увидел несоответствие товара тому, что ему обещали в рекламе, он может вернуть свои деньги. У нас есть в том числе комитет по рекламе, можно привлечь его внимание к такой деятельности, и продавцы могут получить довольно большой штраф», — сказал Князев.

Юрист пояснил, что маркетплейсы не несут прямой ответственности за недостоверную информацию о товарах. Покупателям необходимо обращаться с претензиями непосредственно к продавцам.

В преддверии дачного сезона на онлайн-площадках активно продаются саженцы с красочными изображениями, нередко созданными с помощью ИИ.

