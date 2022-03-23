РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Почти 600 ям устранили на дорогах подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Продолжаем проводить ямочный ремонт дорог. Выявление и оцифровка дефектов дорожного полотна в округе ведутся на постоянной основе, а, соответственно, и работы по их устранению», – написал Волков в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета добавил, что общая протяженность автомобильных дорог Красногорска составляет 453 км, из которых 289 км принадлежат муниципалитету, 134 км – области, еще 29 км являются федеральными.

«По состоянию на 22 марта зафиксированы 664 ямы, 588 из них уже устранили. Благодарю всех за оперативность, продолжаем работать в таком же темпе – впереди у нас еще много дел», – заключил Волков.