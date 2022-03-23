РИАМО - 23 мар. В квартире на Октябрьском проспекте в Люберцах нашли тело мужчины 1977 года рождения с колото-резаным ранением, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В этой же квартире нашли раненого мужчину 1988 года рождения. Медики скорой помощи доставили его в больницу.

Полицейские задержали мужчину 1985 года рождения по подозрению совершении преступлений. Нападение и убийство случились в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».