РИАМО - 23 мар. Строительство входящего в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» объединенного здания эксплуатационного персонала (ОЗЭП) находится на высоком уровне готовности, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительно-монтажные работы в ОЗЭП в составе ТПУ «Нижегородская» завершены. Идет пусконаладка инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения — пожарной сигнализации, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и диспетчеризации. Также ведется их интеграция в транспортную систему управления метро и МЦК. Одновременно осуществляется передача помещений ГУП «Московский метрополитен» и устраняются замечания служб эксплуатации», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, после ввода в строй в 2020 году транспортно-пересадочного узла вместе со станцией метро «Нижегородская», объединяющей Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, была обеспечена пересадка по принципу «сухие ноги» на одноименную платформу МЦК.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (группа компаний «Мосинжпроект» — один из операторов программы развития ТПУ в Москве и управляющая компания по реализации объекта) уточнил, что открытие нового объединенного здания эксплуатационного персонала с распределительным уровнем для пассажиров — следующий этап развития данного ТПУ.

«Благодаря вводу нового ОЗЭП москвичи и гости города смогут быстро и комфортно пересесть со станции метро и платформы МЦК на остановочный пункт Нижегородская Горьковского направления МЖД, которая станет частью нового Московского центрального диаметра (МЦД-4). Помимо пассажирской зоны, в новом здании предусмотрены помещения для работы и отдыха персонала эксплуатирующих служб метрополитена и РЖД», — пояснил Юрий Кравцов.

Генеральный директор инжинирингового холдинга добавил, что работа по развитию транспортно-пересадочного узла будет продолжена: в дополнение к уже функционирующему общественному пространству с парком продолжится благоустройство части прилегающих территорий, а также сезонное озеленение, выполняемое в теплое время года.

ТПУ «Нижегородская»

ТПУ «Нижегородская» — крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел. Он объединяет одноименную станцию МЦК, станцию «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, а также платформы пригородных электричек и остановки наземного транспорта. В качестве символа связи трех линий – существующей кольцевой, строящейся БКЛ и МЦК – рядом со станцией установлена стела «Московские кольца». Коммерческая часть ТПУ будет включать торговый центр, офисы, центр госуслуг «Мои документы», подземный паркинг и наземные перехватывающие парковки.

В рамках подписанного в октябре 2021 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве делегация администрации Екатеринбурга посетила объекты группы компаний «Мосинжпроект», в том числе ТПУ «Нижегородская». Руководство столицы Свердловской области проявляет интерес к московскому опыту создания транспортно-пересадочных узлов, которые являются не только объектами транспортной инфраструктуры, но и новыми центрами общественной и деловой жизни мегаполиса.