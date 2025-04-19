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СК установил личности 3 командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

Военные следователи установили командиров ВСУ, которые причастны к массированной атаке дронов на Курск 15 апреля, сообщает пресс-служба СКР.

Это командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиакомплексов ВС ВФУ полковник Андрей Дзяний и замкомандира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк.

Под командованием указанных лиц бойцы ВСУ задействовали свыше 100 беспилотников для атаки на Курск. В результате нападения на город погибла пожилая женщина, также девять человек были ранены.

В результате атаки повреждено множество жилых домов и иных гражданских объектов, автомобилей скорой помощи.

Сейчас специалисты принимают меры к установлению мест нахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка, которые подозреваются в совершении террористического акта.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал необходимую финпомощь и поддержку всем, кто пострадал от атаки ВСУ.