В Курске после атаки БПЛА погибла женщина
В результате массированной атаки БПЛА на Курск погибла мирная жительница, еще 9 человек пострадали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина…», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в нескольких домах начались пожары, атаке подвергся и гараж скорой помощи.
Ранее пожар в нескольких квартирах начался после попадания украинского беспилотника в многоэтажный дом в Курск.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.