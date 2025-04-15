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В Курске после атаки БПЛА погибла женщина

В результате массированной атаки БПЛА на Курск погибла мирная жительница, еще 9 человек пострадали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких домах начались пожары, атаке подвергся и гараж скорой помощи.

Ранее пожар в нескольких квартирах начался после попадания украинского беспилотника в многоэтажный дом в Курск.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.