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Пожар начался в нескольких квартирах многоэтажки в Курске после атаки БПЛА

Пожар в нескольких квартирах начался после попадания украинского беспилотника в многоэтажный дом в Курске, сообщает Mash .

Отмечается, что обломки беспилотника упали на припаркованные автомобили во дворе. На место происшествия прибыли пожарные и скорая. Жильцов дома эвакуировали. Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в небе над Курском раздались как минимум восемь взрывов.

По предварительной информации, один из украинских беспилотников попал в верхние этажи жилой многоэтажки. По словам очевидцев, в городе и области слышно работу ПВО.