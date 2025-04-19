Проезд по трассе А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платным

Федеральная трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста С 22 апреля текущего года переходит под управление государственной компании «Автодор» и становится платной. Стоимость проезда будет зависеть будет зависеть от участка, сообщает пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале .

«Трасса А-289 в доверительном управлении госкомпании „Автодор“», — говорится в сообщении.

С декабря прошлого года проезд по трассе был бесплатным, так как специалисты проводили работы по обустройству дороги для предоставления инфраструктурных услуг.

Платный режим будет введен с применением безбарьерной системы оплаты «Свободный поток». Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов будет варьироваться в диапазоне от 170 до 750 рублей в зависимости от участка.

В компании добавили, что альтернативными маршрутами могут выступить федеральная трасса А-146 Краснодар — Верхнебаканский и дорога, проходящая через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

Ранее «Автодор» опубликовал отчетность по итогам 2024 года. Выяснилось, что за проезд по платным трассам с водителей собрали 121,8 млрд рублей. Годом ранее показатель был на уровне 80,2 млрд рублей.