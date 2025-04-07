«Автодор» собрал свыше 120 млрд рублей за проезд по платным трассам в 2024 году

Государственная компания «Автодор» опубликовала отчетность за 2024 год. Выяснилось, что за проезд по платным трассам с водителей собрали 121,8 млрд рублей. Годом ранее показатель был на уровне 80,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Динамика сбора платы ускорилась по сравнению с 2022–2023 годами. Изначально «Автодор» планировал собрать за проезд по платным трассам в 2024 году 105 млрд рублей, но получилось больше на 16%.

Одна из причин роста доходов — востребованность платных скоростных дорог. В прошлом году интенсивность движения по таким трассам выросла на 30%. В «Автодоре» отметили, что доходы направляют на ремонт и содержание дорог, возврат привлеченных инвестиций и организацию безопасности движения.

Ранее сообщалось, что уход из России французской Vinci, являющейся одним из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, не окажет существенного влияния на деятельность «Автодора» в области эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог.