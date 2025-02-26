Уход холдинга Vinci с российского рынка не повлияет на деятельность «Автодора»

Уход из России французской Vinci, являющейся одним из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, не окажет существенного влияния на деятельность «Автодора» в области эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, сообщает РБК .

«Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов ЕС и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность „Автодора“», — заявили в пресс-службе компании.

В «Автодоре» добавили, что взаимодействие с Vinci способствовало внедрению передовых практик зарубежных компаний в процесс строительства и эксплуатации платных скоростных дорог на этапе формирования их сети. Сегодня в этой области активно действуют отечественные компании с высоким уровнем технологического развития.

Ранее стало известно, что один из крупнейших операторов платных дорог Vinci покинул российский рынок. Долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» выкупила группа «Нацпроектстрой».