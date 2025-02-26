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Один из крупнейших операторов платных дорог Vinci покинул российский рынок

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных дорог, сообщает РБК .

По словам источников, Группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая выиграла тендер на строительство первого участка платной автотрассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург.

По итогам 2023 года СЗКК получила 4,6 млрд рублей чистой прибыли при выручке 11,55 млрд рублей.

С 17 февраля 2025 года стоимость проезда по платным дорогам выросла. Как сообщается на сайте компании «Автодор», в среднем стоимость одного пройденного километра по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах инфляции.