РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова полностью сгорели 2 иномарки, еще одна и прицеп обгорели частично после поджога, который попал на видео, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета многоквартирного дома Виктор Макаров.

В пожарной охране сообщили, что на номер 112 в 2:15 поступило сообщение о возгорании автомобилей. Туда направили 3 автоцистерны и 12 человек. К моменту прибытия горели 2 автомобиля, а огонь переходил на третий с прицепом. В 2:28 локализовали пожар, в 2:55 -полностью ликвидировали.

В настоящее время отдел по надзорной деятельности по Подольску ГУ МЧС России по Московской области устанавливает причину пожара.

Макаров рассказал, что на видеозаписи с камеры наблюдения попал мужчина, который около 2 часов ночи подошел к автомобилям с пакетом на плече и чем-то облил их. Потом сел на лавочку, чтобы позвонить. Когда он ушел, сработало оставленное им устройство и начался пожар.

Видеозапись Макаров передал в правоохранительные органы.