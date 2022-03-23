РИАМО - 23 мар. Расписание пригородных поездов, электричек МЦД-1 и аэроэкспрессов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги изменится 26-27 марта в связи с проведением работ по подготовке к запуску новой железнодорожной ветви в районе станции Аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба МЖД.

В рамках проводимых работ железнодорожники установят цифровую систему управления движением поездов на станции Аэропорт Шереметьево, что позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики.

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», в ходе реализации которой была возведена двухпутная железнодорожная линия длиной в 4,2 км, включающая две железнодорожные эстакады в 600 и 1400 метров, а также вокзальный терминальный комплекс. Открытие движения на новой линии планируется в апреле.

Технологическое «окно» продолжительностью 24 часа назначено с 1:00 26 марта до 1:00 27 марта на выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, МЦД-1, а также аэроэкспрессов.



Ряд поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия и количество остановок на маршруте.

26 марта не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Для удобства пассажиров автобусы будут отправляться чаще - каждые 15 минут. Поездка в аэропорт займет 20 минут по платной трассе. Несколько рейсов аэроэкспрессов также будут отменены поздним вечером 25 марта и ранним утром 27 марта. Подробное расписание можно посмотреть на сайте компании «Аэроэкспресс».

МЖД рекомендует пассажирам ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».