РИАМО - 23 мар. С 14 по 18 марта в Подмосковье состоялись 63 земельно-имущественных аукциона. В среднем на лот претендовало более 5 человек, это больше на 13%, чем в 2021 году, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 237 претендентов.

Самым многочисленным по количеству участников на неделе стал аукцион по аренде земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 617 кв. м в Одинцовском округе.

В аукционе приняло участие 25 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 65 раз. Стартовая цена – 263 293,64 руб./год.