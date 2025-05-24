Захарова: задержание Дурова было нужно Макрону для влияния на выборы в Румынии

Арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова был нужен властям Франции, чтобы оказать влияние на выборы в Румынии. Президент Франции Эммануэль Макрон задержал бизнесмена даже не для решения внутренних вопросов с компанией подобными «варварскими методами», а чтобы управлять выборами в Румынии, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава европейской страны понимал, что кандидат от «либеральной диктатуры» не сумеет победить в случае легальных раскладов.

Такие действия на «фейки» списать не получится. В адрес Франции озвучили обвинение в тяжелейшем преступлении, и были приведены доказательства.

Ранее Дуров сказал, что готов приехать в Румынию и дать показания по поводу вероятного вмешательства в выборы в государства. До этого сооснователь Telegram говорил, что одна из стран ЕС попросила мессенджер ввести цензуру в мессенджере на территории Румынии во время выборов.