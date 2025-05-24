Леус: в Московском регионе обнаружили резкое увеличение риска пожарной опасности

В Московском регионе началась аномальная сухая и жаркая погода. Из-за этого произошел резкий рост пожарной опасности, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

23 мая на карте пожарной опасности в лесных массивах Московского региона был только один район с высоким, предпоследним из пяти возможных классом пожарной опасности. 24 мая их стало уже три.

В ближайшее время весь Московский регион окажется в зоне высокой пожарной опасности. Это происходит из-за того, что в ближайшие четыре-шесть дней сохранится жаркая и сухая погода в центре европейской России.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето началось в Москве 22 мая. Это произошло на четыре дня раньше обычного.