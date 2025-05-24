Чаплин: предварительное голосование «ЕР» — доверие народа и прозрачность выбора

«Уже много лет «Единая Россия» использует формат предварительного голосования, и практика доказала его эффективность. Именно таким образом в нашем избирательном округе выбирают кандидатов для Луховиц. В нем участвуют свыше 500 выборщиков из числа луховичан – членов партии, ее сторонников», – отметил Никита Чаплин.

Электронное голосование делает процесс максимально удобным и прозрачным.

«Больше не нужно тратить время на поездки – все можно сделать онлайн. «Единая Россия» – единственная партия, которая доверяет выбор кандидатов напрямую избирателям. Это наш шанс сформировать команду, способную эффективно работать на благо нашего региона!» – подчеркнул депутат.

Луховицы — стратегически важный округ Подмосковья, и от выбора кандидата зависят дальнейшее развитие территории и защита интересов жителей.

«Хочется, чтобы в округе работал человек, который готов честно трудиться на благо муниципалитета», – заявил Чаплин.

В предварительном голосовании участвуют четверо кандидатов, претендующих на право баллотироваться от «Единой России» в Совет депутатов округа по одномандатному избирательному округу № 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.